Дзержинск, Нижегородская область, , 12:44 — REGNUM

АО ГосНИИ «Кристалл» завершило аукцион по выбору подрядчика, который окажет экспертные услуги при техническом расследовании причин аварий с установлением причинно-следственных связей выявленных нарушений требований нормативно-технической документации. Соответствующая документация опубликована на портале госзакупок, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

В частности, предприятие объявило две конкурентных процедуры, где единственным участником стало московское ООО «Экспотехвзрыв». Начальная (максимальная) цена контракта составляет 25 — тыс. рублей.

При этом до конца августа компания выяснит причины взрывов, которые произошли на заводе 1 июня 2019 года, а также авариной ситуации на предприятии 4 апреля 2019 года в производственном здании 54Л. Причины апрельской аварии будут устанавливать до конца июля.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 июня на территории оборонного завода ГосНИИ «Кристалл» в Дзержинске прогремели три взрыва с последующим возгоранием. Взрывы произошли в цехе по производству тротила. Площадь пожара составила 800 кв. метров непосредственно на площадке завода и 400 кв. метров в лесном массиве. Разрушено пять зданий — три складских и два производственных. После инцидента за медицинской помощью обратились 116 человек, 18 из которых были госпитализированы.

Повреждения получили огромное количество домов в радиусе нескольких километров, в основном были выбиты стекла, а также социальные объекты — школы, которые готовились к сдаче ЕГЭ.

По факту происшествия было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 217 УК РФ («Нарушение требований промышленной безопасности производственных объектов»).

Читайте ранее в этом сюжете: Глава завода «Кристалл» в Дзержинске о взрывах: причиной мог стать дождь