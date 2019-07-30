Хабаровск, , 12:43 — REGNUM

Уровень воды в Амуре у Хабаровска продолжает расти, за сутки вода поднялась до 311 см, при такой отметке обычно начинается выход реки на пойму, сообщает 30 июля пресс-служба краевой администрации.

Отмечается, что для города это не ощущается, тогда как на некоторых островах левого берега могут быть видимые проявления, при этом в ближайшие сутки уровень Амура будет и дальше активно расти.

«Тридцатого июля ждем плюс 34 см, а затем еще примерно столько же. В итоге за двое суток река поднимется на 70 см», — сообщили в пресс-службе.

Кроме того, одновременно в южных районах региона нарастает угроза подтопления поселений в районе имени Лазо. Вода уже зашла на 64 приусадебных участков в селах Полетное, Прудки, Петровичи и Марусино. К месту выехали спасатели.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее из-за паводка в Хабаровском крае ушло под воду старейшее русское поселение региона — село Удское на реке Уда. В настоящее время обстановка там нормализуется. В регионе введен режим ЧС. В свою очередь в МЧС не исключали второй волны паводка с подъёмом воды до десяти метров, но сейчас эта угроза снята.

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