Астрахань, , 12:23 — REGNUM

Десять моряков с судна под флагом Исламской Республики Иран госпитализированы в областную инфекционную больницу в Астрахани вечером 29 июля. Медики подозревают у моряков кишечную инфекцию.

По данным пресс-службы ГУ МЧС по региону, сообщение о плохом самочувствии членов экипажа судна «Тина» под флагом Исламской Республики Иран, пришвартованного в центральном грузовом порту Астрахани, поступило около 20:32 29 июля. На месте работают подразделения МЧС, Роспотребнадзора, министерства здравоохранения Астраханской области. В больницу были доставлены десять членов экипажа — по предварительным данным, это граждане Ирана.

«Состояние у них удовлетворительное, стабильное, ухудшений нет. У восьми госпитализированных подозрение на кишечную инфекцию, у двоих — на ОРВИ. Анализы по подтверждению заболевания будут готовы к вечеру вторника», — цитирует ТАСС представителя больницы.