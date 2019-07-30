Екатеринбург, , 12:18 — REGNUM

В Свердловской области из-за погодной аномалии установилась прохладная погода, а к концу недели, то есть на первые числа августа, прогнозируются дожди. Урал, как и европейская часть России, находится под влиянием холодного циклона.

Гроза (cc) tpsdave

Как сообщила интернет-газете Znak главный метеоролог Уральского гидрометцентра Галина Шепоренко, процесс так называемого ультраполярного вторжения на Урале ещё в развитии, но, по предварительным прогнозам, холодов, способных вызвать осадки в виде снега, не ожидается. Тем не менее ночные заморозки на почве вполне вероятны.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Свердловской области синоптики прогнозировали похолодание на конец июля. Температура воздуха днём опустилась до 13−11 градусов тепла, ночью — до плюс восьми градусов.

Отметим, что прошлая неделя в Свердловской области выдалась жаркая и температура воздуха в тени поднималась днём от 30 до 36 градусов.

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