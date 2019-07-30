Одинцово, Московская область, , 12:06 — REGNUM

В Одинцовском городском округе Московской области столкнулись два транспортных средства — скутер и легковой автомобиль. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе столичного управления ГИБДД Российской Федерации.

ДТП произошло на третьем км 1-го Успенского шоссе. По последним данным, в результате происшествия погибли два человека (водитель и пассажир скутера).

«При выезде из поселка Власиха произошло столкновение скутера и автомобиля BMW», — сказал источник.

По факту аварии с участием двух транспортных средств проводится проверка.

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