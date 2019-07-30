Токио, , 12:07 — REGNUM

В результате аномальной жары в Японии скончались по меньшей мере 11 человек, тысячи людей были госпитализированы, об этом 30 июля сообщает токийское новостное агентство Kyodo.

На прошлой неделе температура воздуха резко подскочила и превысила нормы. В больницы поступили по меньшей мере 5 тыс. 664 человека, более половины из них были в возрасте от 65 лет.

Отмечается, что многим пострадавшим предстоит серьезная реабилитация на протяжении по меньшей мере трех недель. Метеорологическая служба Японии предупреждает о том, что высокая температура сохранится и на текущей неделе.

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