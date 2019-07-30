Москва, , 11:50 — REGNUM

С начала 2019 года в России было предотвращено 17 террористических актов, заявил 30 июля первый заместитель генпрокурора Александр Буксман в ходе заседания коллегии.

По его словам, в настоящее время в стране сохраняется опасность создания очагов террористической активности в регионах, подтверждение этому — не снижающееся количество предотвращенных террористических актов.

«В минувшем полугодии таких попыток было предпринято 17», — заявил он.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным Генпрокуратуры, в России в 2018 году было возбуждено 31 уголовное дело по статье «теракт». Сообщалось, что из них лишь в одном случае намерения террористов были доведены до конца, в результате чего пострадали трое сотрудников органов безопасности в Архангельской области.

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