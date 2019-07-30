Краснодар, , 11:46 — REGNUM

Приговор в отношении экс-руководителя департамента печати и средств массовых коммуникаций администрации Краснодарского края Ольги Гороховой вынес суд. Бывшая чиновница признана виновной в злоупотреблении должностными полномочиями, которое обошлось бюджету в 4,5 млн рублей, сообщили в пресс-службе СК РФ 30 июля.

По данным следствия, в рамках выполнения государственной программы между департаментом печати и средств массовых коммуникаций, который на тот момент возглавляла Горохова, и местным газетным издательством был заключен контракт о выпуске информационных материалов о деятельности органов исполнительной власти тиражом не менее 130 тысяч экземпляров. Однако фактически контракт исполнен не был — было выпущено лишь около 2,5 тыс. фиктивных экземпляров рекламных газет, содержащих информацию о деятельности администрации, которые печатались в типографии на основании сфальсифицированного технологического паспорта. До подписчиков эти экземпляры не дошли. Следователи считают, что чиновница была в курсе, однако, несмотря на это, подписала акты выполненных работ. Подрядчик получил 4,5 млн рублей из бюджета, которые были израсходованы «неправомерно».

Приговором суда экс-руководителю департамента назначено наказание в виде полутора лет лишения свободы условно. Приговор в законную силу не вступил.

Отметим, что Ольга Горохова была задержана в 2015 году, тогда же была арестована, позже переведена сначала под домашний арест, а затем под подписку о невыезде.