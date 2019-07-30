Маркс, , 11:34 — REGNUM

29 июля трое подростков в Марксе сожгли венки и разбили три плиты памятника воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны с площадкой Вечного огня. Проводится доследственная проверка, сообщили ИА REGNUM в прокуратуре Саратовской области.

Отмечается, что вандалы находились в состоянии алкогольного опьянения.

В ходе проверки будут установлены условия жизни и воспитания несовершеннолетних, а также обстоятельства приобретения спиртных напитков. По результатам проверки будет рассмотрен вопрос о постановке подростков на профилактический учет в полиции.

Как сообщало ИА REGNUM, в середине июня в Свердловской области Двое неизвестных осквернили мемориал с Вечным огнём в городе Серове. Двое подростков сначала пинали один из венков, снятый ими с мемориала, а потом подожгли венки и цветы у Вечного огня. В результате пожара были уничтожены венки на мемориале и повреждена стела мемориального комплекса.

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