Киров, , 11:21 — REGNUM

В Кировской области проводится доследственная проверка по факту пожара на территории тепличного комплекса в Шабалинском районе, в котором погибли четыре человека. Об этом ИА REGNUM сообщили в следственном управлении СКР по региону.

Пожар произошел в ночь с 29 на 39 июля в одном из деревянных двухэтажных строений в тепличном комплексе по выращиванию сельхозкультур. Погибли четверо рабочих предприятия, ещё один пострадавший госпитализирован с множественными ожогами.

Все погибшие и пострадавший проживали на втором этаже здания, которое полностью сгорело.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, назначены экспертизы. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Как сообщало ИА REGNUM, в мае на территории Ярославской области четыре человека погибли в результате пожара в жилом частном доме — хозяйка дома и трое её сыновей в возрасте от 35 до 45 лет.