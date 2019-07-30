Иваново, , 11:14 — REGNUM

Полиция Ивановской области установила подозреваемого в убийстве у бара «Рокко» в Иваново, он объявлен в розыск, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального управления МВД 30 июля.

Как уточнили в полиции, 28 июля 04:00 у входа в бар в центре Иваново произошёл конфликт. Один из его участников достал неустановленный травматический пистолет и выстрелил в голову оппоненту, а затем скрылся с места преступления. Потерпевший от полученного ранения скончался в машине скорой помощи.

Ленинским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Ивановской области возбуждено уголовное дело по статье об убийстве. Подозреваемый установлен — это мужчина 1986 года рождения, он объявлен в розыск. Приметы: на вид 35−40 лет, рост около 190 сантиметров, плотного телосложения, волосы темные коротко стриженные. Был одет: темная футболка с белой надписью и красным символом посередине, сзади на футболке в районе правой ключицы белый рисунок, темно-синее трико или джинсы, темно-синие туфли или кроссовки. В полиции просят всех, располагающих информацией о подозреваемом, сообщить в полицию по телефону: 8 (4932) 527 — 002, 527 — 339.

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