Санкт-Петербург, , 11:19 — REGNUM

Петербуржец атлетического телосложения и с гладко выбритой головой сделал замечание молодым людям, которые пытались проехать по тротуару у домов 13−17 по Комендантскому проспекту Петербурга на автомобиле премиум-класса Rolls-Royce.

Видеозапись инцидента петербуржцы разместили в соцсети. На ней видно, что сначала из автомобиля вышел один молодой парень и попытался наброситься на мужчину с кулаками, однако пешеход дал ему достойный отпор, и «мажор» трусливо ретировался, подтирая сопли и подбирая потерянные очки.

После этого из автомобиля нарушителей вышли еще двое парней и втроем набросились на пешехода, применив против него газовый баллончик и сорвав с мужчины футболку. Однако пешеход не покинул место стычки бегством, а оказал сопротивление.

После того как на происходящее обратили внимание окружающие, нападавшие хулиганы вновь отступили. Судя по кадрам, серьезных травм никто из участников инцидента не получил, все остались на своих ногах.