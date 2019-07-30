Анкара, , 11:06 — REGNUM

Прокуратура Турции выдала ордера на арест 30 человек, подозреваемых в связях с организацией ФЕТО, об этом 30 июля сообщает Anadolu Ajansi.

Часть из разыскиваемых, среди которых были сотрудники правоохранительных органов, уже задержаны. Спецоперации по поимки других подозреваемых продолжаются.

ФЕТО считается в Турции террористической организацией, и ее деятельность на территории государства запрещена. Ее лидер, религиозный проповедник Фетхуллах Гюлен обвиняется в попытке государственного переворота.

Как передавало ИА REGNUM, в июле 2016 года в Турции произошла попытка военного переворота, при подавлении которого погиб 251 человек, 2 тыс. 200 человек получили ранения. Гюлен отверг обвинения в свой адрес, осудив путч.

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