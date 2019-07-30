Бишкек, , 10:55 — REGNUM

К поискам российского альпиниста, пропавшего в горах Чон-Алайского района Ошской области Киргизии, подключился вертолет одной из туристических фирм. Об этом 20 июля сообщили в пресс-службе МЧС Киргизии.

Отмечается, что в настоящее время 45-летнего мужчину продолжают искать 11 спасателей. По данным МЧС Киргизии, последний раз альпинист выходил на связь с турфирмой «Горы Азии» на высоте 5 км.

Как сообщало ИА REGNUM, 45-летний российский альпинист в конце июля совершил восхождение на пик Ленина в горах Памира. 27 июля, спускаясь с вершины, мужчина последний раз вышел на связь на высоте 5 км. В поисках задействованы сотрудники МЧС Киргизии и спасатели компании «Ак-Сай Трэвел».

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