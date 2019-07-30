Москва, , 10:50 — REGNUM

Задержанный начальник уголовного розыска Главного управления МВД по Приморскому краю Андрей Миляев подозревается в получении взятки в размере 5 млн рублей, сообщает 30 июля пресс-служба СКР.

По версии следствия, Миляев информировал своего знакомого частного предпринимателя, который осуществлял деятельность по вырубке леса на территории регионе, о запланированных правоохранительными органами проверках. За это бизнесмен перевел полицейскому с начала 2018 года более 5 млн рублей.

По данному факту следователи возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 285 УК РФ («Злоупотребление должностными полномочиями»). Санкция статьи предусматривает до четырех лет лишения свободы. Следствие ходатайствует перед судом об аресте подозреваемого.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2017 году был арестован заместитель начальника Управления МВД по Приморскому краю Илья Шамратов по подозрению в махинациях с премиями.

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