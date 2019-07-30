Красноярск, , 10:41 — REGNUM

В Красноярском крае и Иркутской области по состоянию на 00:00 (мск) 30 июля зарегистрировано 243 лесных пожара на общей площади более 1,7 млн га.

Как сообщили ИА REGNUM в ФБУ «Авиалесоохрана», 58 пожаров действуют на землях лесного фонда в Иркутской области (71 836 га), 36 — на землях лесного фонда в Красноярском крае (19 522 га). Кроме того, в Красноярском крае зарегистрирован один пожар на землях особо охраняемых природных территорий в заповеднике «Тунгусский» (1570 га); в Иркутской области — три пожара на землях особо охраняемых природных территорий в ФГБУ «Заповедное Прибайкалье» (5 га). По всем этим пожарам проводятся работы по активному тушению.

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Возгорания также действуют в зоне контроля. По ним прекращены работы по тушению на основании решений региональных комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности. Доводы комиссий: эти возгорания не угрожают населённым пунктам и объектам экономики, затраты на их тушение превысят ущерб, который может быть ими причинён. Экологи называют их пожарами-«отказниками».

Лидирует в России по пожарам-«отказникам» Якутия — 112 на площади 1 129 347 га. Что касается Сибирского федерального округа, в Красноярском крае зарегистрировано 68 таких пожаров на площади 1 009 138 га, В Иркутской области — 77 пожаров на площади 607 796 га.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в Красноярском крае и Иркутской области действует режим ЧС из-за лесных пожаров. По состоянию на утро 29 июля в этих двух регионах лесные пожары бушевали на площади порядка 1,6 млн га.

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