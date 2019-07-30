История вопроса

На военные сборы призываются военнообязанные граждане, состоящие в запасе. Срок сборов составляет до двух месяцев. Целью сборов является подтверждение навыков полученных во время прохождения срочной службы и знакомство с новой техникой.

В связи с тем, что в сборах участвуют гражданские люди, происшествий на них случается гораздо больше, чем в обычных воинских частях. Самыми распространенными случаями на военных сборах являются случаи ранений или даже гибели военнослужащих запаса при обращении с оружием и боеприпасами.

Также случаются пищевые отравления, случаи внезапной болезни или смерти в результате резко изменившихся условий, дорожно-транспортные происшествия, происшествия криминального характера.

