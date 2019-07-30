Верхняя Пышма, Свердловская область, 30 июля 2019, 10:37 — REGNUM
В Свердловской области учебном полигоне в Верхней Пышме погиб солдат срочной службы. Информацию об этом подтвердили в штабе Центрального военного округа.
Как сообщает городской информационный портал «Е1», по факту гибели военнослужащего проводится проверка. По предварительным данным смерть наступила в результате поражения электрическим током из-за несоблюдения техники безопасности.
Отметим, что ранее о гибели солдата сообщили его родственники.
Напомним, что случай гибели солдата-срочника в Верхней Пышме также произошёл в 2016 году.