Санкт-Петербург, , 10:32 — REGNUM

Ранее судимый 54-летний мужчина задержан в Петербурге по подозрению в изнасиловании 27-летней женщины, гражданки одной из стран ближнего зарубежья, которая в Северной столице работает архитектором.

Сексуальное насилие произошло в квартире одного из домов по проспекту Культуры в Калининском районе. О преступлении 29 июля рассказала правоохранителям неравнодушная соседка потерпевшей.

Задержанный в ходе оперативно-розыскных мероприятий мужчина полностью изобличен в преступлении.

«Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Мужчина находится под административным надзором в службе участковых уполномоченных полиции», — отметили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Как отмечает ИА REGNUM, по данным Петростата, за первое полугодие 2019 года в Петербурге зафиксировано 39 случаев изнасилования и покушений на изнасилование. Это на 14,7% больше, чем за тот же период 2018 года.