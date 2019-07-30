Додома, , 10:32 — REGNUM

Танзанийский репортер Эрик Кабендера был арестован в своем доме в Дар-эс-Саламе вечером 29 июля. Предположительно, арест был осуществлен полицией, передает газета Mwananchi.

Один из свидетелей на условиях анонимности рассказал о задержании: «Кабендеру арестовали шестеро человек, которые приехали на автомобиле Toyota Alphard и силой вломились в его дом».

»Они представились, но не показали удостоверений личности, они не скрывали своих лиц, заявив, что Эрик Кабендера арестован и его везут в полицейский участок на Ойстербэй. Перед тем, как уйти, они забрали мобильные телефоны Кабендеры и его жены», — добавил свидетель.

Жена Эрика Лой Кабендера сообщила, что ее мужа арестовали с применением силы, из-за чего многие соседи наблюдали за происходящим. У тех, кто пытался сделать фото, конфисковали мобильные телефоны, вспомнила она.

Начальник полиции района Кинондони Мусса Таибу и начальник полиции по округу Дар-эс-Салам Лазарь Мамбосаса сообщили, что не располагают никакой информацией о задержании Кабендеры.

Они намерены провести расследование по факту произошедшего.