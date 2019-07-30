Павловск, Воронежская область, , 10:29 — REGNUM

Уголовное дело о разливе битума, в котором чуть было не погиб человек, возбудила прокуратура Павловского района Воронежской области, сообщил ИА 30 июля старший помощник областного прокурора Михаил Усов.

Как установлено проверкой, в Павловске на земельном участке между гаражно-строительным кооперативом «Гранит» и заправочной станцией — АГЗС «Интрансгаз» неизвестные возвели искусственную насыпь из гранитного отсева, в которой незаконно хранился дорожный жидкий битум. Через некоторое время битум растекся, прилегающая территория оказалась загрязнена. Безответственность «хозяев» чуть не стоила жизни местному жителю, который упал в нефтепродукты и чудом, с помощью случайного прохожего, смог выбраться. В критическом состоянии потерпевший он был доставлен в Павловскую больницу.

На основании материалов прокурорской проверки отдел МВД по Павловскому району возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 254 УК РФ — «Загрязнение земли вредными продуктами хозяйственной или иной деятельности вследствие нарушения правил обращения с опасными химическими веществами при их хранении, повлекшие причинение вреда окружающей среде».