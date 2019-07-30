Гавайи, США, , 10:25 — REGNUM

Зафиксированный в Тихом океане тропический шторм «Эрик» усилился до урагана, об этом сообщает Национальный центр США по предупреждению ураганов.

Джозеф Мэллорд Уильям Тёрнер. Шторм

По данным ведомства, сейчас ураган находится примерно в 1760 км к востоку от Гавайских островов и движется на запад со скоростью 30 км/ч.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее три моста смыло в Приморском крае прошедшим тайфуном «Данас». Пострадали мостовые сооружения в Лазовском и Хасанском районах, в посёлке Преображение смыло мост и затопило детский оздоровительный лагерь.

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