Гавайи, США, 30 июля 2019, 10:25 — REGNUM

Зафиксированный в Тихом океане тропический шторм «Эрик» усилился до урагана, об этом сообщает Национальный центр США по предупреждению ураганов.

Джозеф Мэллорд Уильям Тёрнер. Шторм
Джозеф Мэллорд Уильям Тёрнер. Шторм

По данным ведомства, сейчас ураган находится примерно в 1760 км к востоку от Гавайских островов и движется на запад со скоростью 30 км/ч.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее три моста смыло в Приморском крае прошедшим тайфуном «Данас». Пострадали мостовые сооружения в Лазовском и Хасанском районах, в посёлке Преображение смыло мост и затопило детский оздоровительный лагерь.

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