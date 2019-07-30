Губкин, Белгородская область, , 10:18 — REGNUM

Семейную пару из города Губкин Белгородской области подозревают в краже 22 фонтанных форсунок. Детали от городского фонтана обнаружили у них дома. Сумму ущерба оценивают в 13 тысяч рублей, сообщили 29 июля в пресс-службе регионального УМВД.

О краже в полицию сообщил руководитель водоснабжающей организации. Оперативники установили личности подозреваемых и задержали их. По предварительным данным, супруги гуляли по парку с ребенком и присели отдохнуть у фонтана. Затем открутили латунные детали и унесли их с собой.

Полиция возбудила уголовное дело по статье «Кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору», за которую предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.