Калуга, , 10:14 — REGNUM

Девятилетняя девочка получили травмы после наезда на неё автомобиля Opel на 105-м км автодороги А-130 Москва — Малоярославец — Рославль, ДТП произошло около 20:45 29 июля, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в отделении пропаганды безопасности дорожного движения управления ГИБДД УМВД России по Калужской области.

По информации ГИБДД, ребёнок попал под колёса автомобиля, когда переходил проезжую часть дороги вне пешеходного перехода. Девочку доставили в больницу.

В общей сложности 29 июля на территории Калужской области Госавтоинспекцией было зарегистрировано четыре дорожно-транспортных происшествия, в результате которых четыре человека, среди которых один ребёнок, получили травмы различной степени тяжести. На 141-м км автодороги М-3 «Украина» в столкновении автомобилей погибла 55-летняя женщина.