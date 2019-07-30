Екатеринбург, , 10:10 — REGNUM

Уральские таможенники смогли обнаружить «серый» канал поставки, по которому в регион хотели завезти незадекларированную компьютерную технику. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Уральского таможенного управления.

Внимание таможенников привлекли 74 монитора, которые провозились в Россию из Китая. Обнаружилось, что вся техника не была задекларирована, с неё не платились ни пошлины, ни налоги. Помимо этого, к мониторам не была прикреплена инструкция на русском языке.

Оказалось, что получатель мониторов хотел продать их одному из госучреждений через инструмент госзакупки. К счастью, 572 тысячи бюджетных рублей, которые хотели отдать за мониторы, недобросовестный подрядчик уже не получит. Мониторы конфискованы, административное дело передано в Чкаловский районный суд Екатеринбурга.

Напомним, 26 июля 2019 года уральские таможенники не пустили в Екатеринбург чемодан, доверху набитый женским нижним бельём. В отношении пассажира из Турции, провозившего товар, проводится административное расследование.

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