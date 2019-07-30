Ярославль, , 10:05 — REGNUM

Житель Ярославля обвиняется в использовании и распространении вредоносных компьютерных программ. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в прокуратуре Ярославской области. В уголовном деле 26-летнего хакера шесть эпизодов. Через удаленный доступ он подбирал пароли и логины к компьютерам организаций, расположенных в Кемеровской, Тюменской и Курганской областях, Мордовии и Ставропольском крае. Попадая во внутреннюю сеть, ярославец внедрял в нее компьютерные вирусы, с помощью программы «Троян» блокируя доступ к базам данных организаций. После чего начинал требовать деньги за расшифровку данных. Суммы колебались от 3 до 6 тысяч рублей. Преступления совершались в 2014—2015 годах. Ранее хакер уже был осужден за аналогичные деяния, новые преступления он совершал, находясь на испытательном сроке. Жителю Ярославля предъявлено обвинение по статье «Использование и распространение вредоносных компьютерных программ, совершенные из корыстной заинтересованности». Дело передано для рассмотрения по существу в Ленинский районный суд.

Ленинский районный суд Сайт суда

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