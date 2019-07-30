Санкт-Петербург, , 10:03 — REGNUM

Семь пассажиров автобуса МАЗ, принадлежащего петербургскому ГУП «Пассажиравтотранс», пострадали в Невском районе Санкт-Петербургу в результате резкого торможения автобуса.

Как сообщили в пресс-службе Управления ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленобласти, ЧП произошло 30 июля в 08:10 у дома 39, корпус 1 по Советскому проспекту. В этот момент автобус, принадлежащий Колпинской базе «Пассажиравтотранса», следовал со стороны Колпино в Невский район по маршруту №115А.

По предварительным данным, водитель автобуса, мужчина 1976 года рождения, чтобы избежать аварии применил экстренное торможение.

«Произошло падение пассажиров. Семь человек, в состоянии легкой и средней тяжести, госпитализированы в различные больницы», — отметили в УГИБДД.

По факту происшествия начата проверка, в ходе которой устанавливаются все обстоятельства случившегося.