Санкт-Петербург, 30 июля 2019, 10:03 — REGNUM
Семь пассажиров автобуса МАЗ, принадлежащего петербургскому ГУП «Пассажиравтотранс», пострадали в Невском районе Санкт-Петербургу в результате резкого торможения автобуса.
Как сообщили в пресс-службе Управления ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленобласти, ЧП произошло 30 июля в 08:10 у дома 39, корпус 1 по Советскому проспекту. В этот момент автобус, принадлежащий Колпинской базе «Пассажиравтотранса», следовал со стороны Колпино в Невский район по маршруту №115А.
По предварительным данным, водитель автобуса, мужчина 1976 года рождения, чтобы избежать аварии применил экстренное торможение.
«Произошло падение пассажиров. Семь человек, в состоянии легкой и средней тяжести, госпитализированы в различные больницы», — отметили в УГИБДД.
По факту происшествия начата проверка, в ходе которой устанавливаются все обстоятельства случившегося.