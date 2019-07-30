Ульяновск, , 09:49 — REGNUM

В Ульяновске за сутки двое малолетних детей выпали из окон. Оба остались живы, но за жизнь одного из них бьются врачи. В мэрии просят родителей «внимательнее следить за детьми», особенно при проветривании квартиры, сообщили ИА REGNUM в администрации областного центра. В прокуратуре Ульяновской области проводят проверку по факту ЧП.

Правоохранители и чиновники констатируют, что с приходом жары учащаются случаи падения маленьких детей из окон. Сразу два происшествия зарегистрированы накануне в Ульяновске: 27 июля из окон жилых домов выпали пятилетняя девочка и годовалый мальчик. Девочка при падении из окна третьего этажа получила множественные ушибы и сейчас находится в реанимации. Мальчик при падении из окна первого этажа получил ушибы и ссадины.

По факту падения девочки проверку инициировала прокуратура Засвияжского района Ульяновска. По данным ведомства, в момент трагедии мать ребенка в квартире отсутствовала. Проверяется деятельность органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, выясняются условия и обстоятельства, способствовавшие несчастному случаю.

Между тем, в мэрии Ульяновска призывают родителей внимательнее следить за детьми дома, «проявлять бдительность и объяснять, что высота таит опасность». Также чиновники рекомендуют запрещать детям играть на подоконнике и использовать блокираторы для оконных ручек.

Правоохранители призывают «не оставлять детей одних без присмотра на на минуту в комнатах с открытыми окнами и с установленными на них москитными сетками». Они также рекомендуют не ставить близко к окнам предметы мебели, по которым дети могут самостоятельно залезть на подоконники.

«Не проходите мимо, если вы видите ребенка у открытого окна, сразу же сообщите об этом в полицию», — подчёркивают правоохранители.