Волгоград, , 09:42 — REGNUM

Житель Волгограда предстанет перед судом за попытку украсть законсервированный трубопровод напорного канализационного коллектора стоимостью более 10 млн рублей. Свою вину он полностью признал и заключил со следствием досудебное соглашение о сотрудничестве. Уголовное дело направлено на рассмотрение в суд, сообщили 30 июля в пресс-службе областной прокуратуры.

Мужчина действовал не один, ему помогали четверо знакомых. По версии следствия, в период с июля по октябрь 2018 года в Кировском района Волгограда обвиняемый с сообщниками частично выкопали из земли более 2,4 км трубопровода. Они планировали сдать его как металлолом.

В отношении подельников обвиняемого уголовное дело выделено в отдельное производство и находится на стадии расследования. Задержали преступников сотрудники УФСБ России по Волгоградской области.