Омск, , 09:29 — REGNUM

В Омске произошёл несчастный случай с ребёнком. Мальчик провалился в яму с кипятком. Как сообщили ИА REGNUM 30 июля в областном следственном управлении СКР, следователи проводят проверку по данному факту.

10-летнего мальчика с ожогами ног доставили в больницу 29 июля. По предварительным данным, он шёл около своего дома на улице Завертяева и, обходя лужу, провалился в яму с кипятком, образовавшуюся из-за прорыва трубы горячего водоснабжения. Получивший ожоги ног второй и третьей степени ребёнок сейчас проходит лечение в ожоговом отделении, его состояние медики оценивают как удовлетворительное.

Уже установлена организация-застройщик, на чьём балансе находится трубопровод.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в Омске в результате несчастного случая, произошедшего 29 июля, погибли сразу два человека — мужчина и женщина. Когда они отдыхали на берегу реки Иртыш, их стоявший под уклоном автомобиль «Газель» самопроизвольно покатился. Машина насмерть переехала женщину. Мужчина, пытавшийся остановить автомобиль, госпитализирован с переломами.

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