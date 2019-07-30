Самара, , 09:20 — REGNUM

В Кинельском районе Самарской области по факту массовой гибели рыбы на водохранилище ущерб оценён в 743 тыс. рублей. Об этом сообщает Волжская межрегиональная природоохранная прокуратура.

Прокурорская проверка проводилась в связи с массовой гибелью водных биологических ресурсов на водохранилище на реке Тростянка. По данным ведомства, это произошло из-за сброса отходов свинокомплекса.

Ущерб оценён надзорным ведомством в сумму более 743 тыс. рублей. С целью возмещение ущерба подан иск в Кинельский районный суд Самарской области, который удовлетворил заявление и возложил на юридическое лицо обязанность по компенсации нанесённого вреда.

Отметим, что в марте 2019 года в социальных сетях рыбаки сообщили о гибели рыбы на Волге в районе Сызрани Самарской области. Тогда высказывалось мнение, что рыба гибнет из-за многочисленных сбросов в Волгу или из-за недостатка кислорода. В июле 2019 года в местной прессе сообщалось о гибели рыбы в Шигонском районе Самарской области.