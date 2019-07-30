Красногорск, , 09:20 — REGNUM

Московский областной суд признал законным решение Красногорского суда по имуществу бывшего главы Серпуховского района Подмосковья Александра Шестуна, сообщает «Российская газета».

Суд потребовал изъять по делу о мошенничестве имущество на общую сумму около 10 миллиардов рублей. Решение Красногорского суда по иску Генеральной прокуратуры вступило в силу.

Ранее Генпрокуратура подала иск к Шестуну и 35 соответчикам об изъятии в доход государства имущества, в том числе автомобили, мотоциклы, речной транспорт, а также около 700 объектов недвижимости.

Как сообщало ИА REGNUM, экс-главу Серпуховского района Московской области Александра Шестуна не приняли в городской психиатрической больнице №1 имени Алексеева. Ему оказывают помощь в психиатрическом отделении СИЗО «Бутырка».

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