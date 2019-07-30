Окинский район, , 09:16 — REGNUM

В Окинском районе Бурятии в районе слияния рек Урик и Даялык заблокированы и просят о помощи 12 туристов, сплавлявшихся на катамаранах. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе республиканского агентства чрезвычайных ситуаций, по предварительным данным, один человек погиб.

Информация спасателям поступила 29 июля, после чего были организованы работы по эвакуации туристов. Однако ситуация осложняется сильным течением и большими порогами на реке.

«Передвижение на автомобилях и пешими маршрутами до места происшествия затруднено. На данный момент погодные условия не позволяют применять воздушное судно для проведения поисково-спасательных работ. Связь с туристической группой отсутствует», — отметили в агентстве.

Добавим, 28 июля спасателями была эвакуирована группа туристов в ущелье реки Кынгырга в Тункинском районе республики. Из-за разлива реки и обрушения моста 18 туристов оказались отрезанными от туристической тропы и не смогли выйти к посёлку Аршан.

Как сообщало ИА REGNUM, в Тункинском районе погиб иностранный турист, предположительно, гражданин Чехии. 49-летний мужчина в составе группы возвращался с осмотра водопадов. Проходя по узкой тропе на краю обрыва, он обернулся назад, чтобы заговорить с гидом, шедшим позади, и, оступившись, сорвался с высоты примерно 12 метров.

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