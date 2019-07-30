Владимир, , 09:09 — REGNUM

Крупный пожар в цеху по производству печатных плат на территории завода «Точмаш» во Владимире произошёл вечером 29 июля, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального ГУ МЧС. Цех принадлежал ООО «Русалокс».

Пожар на территории завода «Точмаш» Пресс-служба ГУ МЧС по Владимирской области

Сообщение о пожаре поступило в 20:51, в 21:33 пожарным удалось локализовать возгорание на площади в 800 кв. м, в 21:59 ликвидировали открытое горение, а в 23:23 объявили о полной ликвидации пожара. По данным МЧС, при пожаре никто не погиб и не пострадал. Однако причинен имущественный ущерб — сгорело имущество на втором этаже, а также кровля здания. Причина пожара устанавливается.

Как отмечает ИА REGNUM, завод «Точмаш» являлся одним из старейших предприятий Владимира. До последнего времени во Владимире производились комплектующие для атомной промышленности. В 2017 году было объявлено об убытках предприятия более чем в миллиард рублей, а летом 2018 года имущество предприятия выставили на Avito. В июне этого года губернатор Владимир Сипягин обратился к министру промышленности и торговли РФ с просьбой помочь возродить ряд предприятий, в том числе «Точмаш».