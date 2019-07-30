Владикавказ, , 08:43 — REGNUM

В Северной Осетии при спуске с горы Галдор пострадали двое альпинистов. Инцидент произошел в Ирафском районе 29 июля во время альпинистских сборов. В настоящее время ведутся спасательные работы, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе республиканского управления МЧС.

Известно, что группа из четырех человек совершала восхождение на гору Галдор по маршруту 4Б. При возвращении с маршрута двое альпинистов получили травмы. Первую помощь им оказал врач, который находится вместе с пострадавшими в группе. Спуститься с вершины пострадавшие не могут ни самостоятельно, ни при помощи своих товарищей.

Для спасения альпинистов направлены восемь спасателей. В случае необходимости планируется задействовать авиацию МЧС. Как отметили в спасательном ведомстве, группа, совершавшая восхождение на гору Галдор, не была зарегистрирована в управлении МЧС России по Республике Северная Осетия-Алания, что является нарушением правил пребывания в горах.