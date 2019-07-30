Оренбург, , 08:30 — REGNUM

В Оренбургской области большинство автоаварий происходит из-за состояния дорог, которое не отвечает требованиям безопасности. Из 879 ДТП в первом полугодии 2019 года 589 аварий (67%) случились по причине недостатки транспортно-эксплуатационного состояния улично-дорожной сети, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в УМВД по региону.

ДТП (сс) CWitte

Основным нарушением стало отсутствие горизонтальной разметки на дорогах. Из-за этого произошло 73,7% ДТП (434аврии). Вторым часто встречающимся недостатком транспортно-эксплуатационного состояния улично-дорожной сети (28,2%, 166) является отсутствие дорожных знаков в необходимых местах, третьим — недостатки зимнего содержания (25,3%, 149), а четвертым — неправильное применение, плохая видимость дорожных знаков (21,1%, 124).

Эти недостатки на трассах спровоцировали аварии, в которых 772 человека получили ранения и 40 погибли. Напомним, в первом полугодии 2019 года в Оренбуржье зафиксировано 879 дорожно-транспортных происшествий. В них погибли 84 человека, ранен 1151 человек.

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