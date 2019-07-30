Омск, , 08:23 — REGNUM

В Омской области произошёл несчастный случай на берегу реки Иртыш. Мужчину и женщину переехал их собственный автомобиль. По факту несчастного случая проводится проверка, сообщили ИА REGNUM 30 июля в областном следственном управлении СКР.

Тело 40-летней женщины и травмированного 49-летнего мужчину обнаружили 29 июля на берегу Иртыша около посёлка Чернолучинский. По предварительным данным, когда они отдыхали на берегу реки, их автомобиль «Газель», стоявший под уклоном, самопроизвольно покатился. Машина переехала женщину и придавила пытавшегося остановить «Газель» мужчину. Женщина скончалась на месте, мужчина госпитализирован с переломами.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в Туве 12 июля в результате дорожно-транспортного происшествия на переправе через реку Шуй в Бай-Тайгинском районе погибли сразу 10 человек. Во время пересечения реки автомобиль УАЗ из-за вышедшего из строя двигателя остановился. Машину стало сносить течением и опрокинуло. В том числе погибли семеро детей.

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