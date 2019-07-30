Эль-Обейд, , 08:24 — REGNUM

По меньшей мере четыре школьника и один взрослый были застрелены, когда силы безопасности разогнали студенческий протест в суданском городе Эль-Обейд в понедельник, 29 июля. Об этом передает информационное агентство Reuters со ссылкой на сообщение активистов.

По словам жителей региона Северный Кордофан, в период обострения напряженности между оппозиционными активистами и членами Военного совета Судана подростки из Эль-Обейда протестовали против нехватки топлива и хлеба в столице региона.

Коалиция оппозиционных групп «Силы за свободу и перемены» обвинила военизированные формирования в том, что они открыли огонь по школьникам, и призвала к общенациональным протестам в ответ на произошедшее.

Губернатор Северного Кордофана генерал Аль-Садик аль-Тайеб Абдалла сказал, что три ученика средней школы и два других гражданина погибли, когда «диверсанты» отвлекли мирную демонстрацию от ее курса, напали на отделение банка и попытались напасть на другое.

Он не сказал, как умерли жертвы, но добавил, что для расследования гибели школьников был создан комитет.

Как передавало ИА REGNUM, после того, как 11 апреля в результате общенациональных протестов был свергнут президент Омар аль-Башир, власть в Судане взял Переходный военный совет. Протестующие, однако, не прекратили демонстраций, требуя перехода к гражданскому правительству.