Оренбург, , 08:07 — REGNUM

На дорогах регионального и федерального значения на территории Оренбургской области совершается 16% и 10% дорожно-транспортных происшествий соответственно. При этом наибольшая тяжесть последствий аварий (число погибших на 100 пострадавших) наблюдается именно на этих трассах, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в УМВД по региону.

В областной Госавтоинспекции отметили, что динамику основных показателей аварийности на дорогах федерального значения по итогам 2018 года можно охарактеризовать как неблагоприятную. По итогам шести месяцев 2019 года ситуация осталась прежней.

Рост количества ДТП на федеральных дорогах составил 11,6% — в первом полугодии 2019 года зафиксировано 106 аварий. Увеличилось и число раненых — до 175 человек (рост 19%). Число погибших осталось прежним — 21 человек.

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