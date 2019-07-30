Гуйян, Китай, , 08:06 — REGNUM

Количество жертв схода оползня в провинции Гуйчжоу на юго-западе Китая возросло до 42 человек, еще девять числятся пропавшими без вести, сообщает 29 июля агентство Синьхуа.

Оползень сошел в деревне Шуйчэн близ города Люпаньшуй в 21:20 по местному времени 23 июля. Под породой оказалось погребено 21 здание. Одиннадцать человек с ранениями доставлены в больницу на лечение, сообщили в министерстве по чрезвычайным ситуациям.

Как сообщало ИА REGNUM, на 27 июля количество погибших в результате схода оползня достигло 25 человек.

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