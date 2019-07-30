Анкара, , 08:08 — REGNUM

Вооруженные силы Турции «нейтрализовали» одного из разыскиваемых членов Рабочей партии Курдистана (РПК) на территории Ирака, об этом 29 июля сообщает Anadolu Ajansi.

Повстанец Билал Каплан, известный под кодовым именем Хвиреж Чарчелла, находился в так называемой «серой категории» разыскиваемых, он был обезврежен во время удара турецкой авиации.

Термин «нейтрализован» часто используется турецкими военными, чтобы скрыть подробности операции: эвфемизм может означать убийство противника либо захват в плен или добровольную сдачу.

Напомним, Рабочая партия Курдистана считается в Турции террористической организацией, и ее деятельность в стране находится под запретом. На протяжении более 30 лет курды сражаются за право обладания собственной автономией в рамках государства. В ходе кровопролитных столкновений за это время погибли свыше 40 тыс. человек.

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