Букаву, , 08:06 — REGNUM

Вооруженные лица похитили двоих шахтеров, работающих в руднике компании Banro Corp на востоке ДР Конго в округе Маньема, передает информационное агентство Reuters со ссылкой на заявление представителя армии.

В Африке Цитата из к/ф «Падение Чёрного ястреба». Реж. Ридли Скотт. 2001. США — Великобритания

По его словам, похищение граждан ЮАР и Зимбабве состоялось в воскресенье, 28 июля. В совершении преступления подозревают местных боевиков.

Представитель армии по провинции Южное Киву Дьедонне Касерека не раскрыл деталей произошедшего.

Отмечается, что активы канадской горнодобывающей компании Banro Corp в восточной части Демократической Республики Конго периодически подвергаются нападениям со стороны местных ополченцев. В прошлом году злоумышленники атаковали грузовики, принадлежащие золотому руднику Намоя в Маньеме.