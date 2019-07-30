Оренбург, , 07:59 — REGNUM

В Оренбургской области за первое полугодие 2019 года зафиксировано 879 дорожно-транспортных происшествий, что на 3,5% меньше показателя за аналогичный период 2018 года, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в УМВД по региону.

Наряду с тенденцией сокращения числа автоаварий прослеживается и положительная динамика в статистике по погибшим и травмированным. Их тоже стало меньше.

В первом полугодии 2019 года в ДТП погибли 84 человека (снижение на 17,6%), получил ранения 1151 человек (снижение на 2,5%). В основном аварии происходят на территории городов и населенных пунктов.