Исламабад, , 07:47 — REGNUM

Пять членов экипажа и 12 гражданских лиц погибли рано утром во вторник, 30 июля, в результате падения военного самолета в Пакистане. Об этом, как передает агентство Reuters, говорится в заявлении пакистанских военных.

По последним данным, ЧП произошло в плотно застроенном гарнизонном городке в Равалпинди. Самолет потерпел крушение во время очередного тренировочного полета, о причине аварии и типе самолета не сообщается.

«Самолет ударился о стену здания, и строение, в которое он врезался, полностью разрушилось», — сказал военнослужащий на месте происшествия.

В настоящее время на месте трагедии работают сотрудники специальных служб. Место крушения воздушного судна оцеплено сотрудниками Службы безопасности.

Ранее сообщалось о десяти погибших.

Читайте также: В Пакистане самолёт упал на жилой квартал, есть жертвы