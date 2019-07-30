Тулун, Иркутская область, , 07:33 — REGNUM

Уровень воды реки Ия около города Тулун в Иркутской области превысил критическую отметку на 316 см, достигнув уровня 1016 см, сообщает 30 июля городская администрация.

«Оперативная информация. Уровень воды в реке Ия на 12:00 (07:00 мск) 30 июля составил 1016 см», — говорится в сообщении.

Читайте также: Наводнение в Приангарье: закрыт участок федеральной трассы Р-255 «Сибирь»

Отмечается, что 30 и 31 июля повышение уровня воды на реке Ия в районе продолжится до отметок 1050−1150 см, ожидается затопление населенных пунктов в пойме реки.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Иркутской области из-за увеличения уровня воды в реке Ия был перекрыт участок федеральной трассы Р-255 «Сибирь».

Наводнение пришло в Иркутскую область в конце июня 2019 года. Реки вышли из берегов и затопили более ста населённых пунктов. Более десяти тысяч домов, в которых проживали 38 тысяч человек, оказались под водой. Известно о 25 погибших.

Читайте также: Учёные рассказали о последствиях иркутского паводка для экосистемы Байкала