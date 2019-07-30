Нижний Тагил, Свердловская область, , 07:34 — REGNUM

В Свердловской области приостановлена работа спортивного палаточного лагеря на горе Белая под Нижним Тагилом. До этого в нём прошла совместная проверка надзорных органов и МЧС.

Как сообщает местное издание «Все новости», закрытие лагеря не связано с итогами проверки. В городской администрации сообщили, что работа приостановлена из-за начала дождливого периода. При этом в ходе инспекции были выявлены недостатки. В частности, в инвентаре лагеря не было переносных электрических фонарей, а один огнетушитель оказался неисправным.

Напомним, что проверка палаточных лагерей в Свердловской области была инициирована после трагедии в Хабаровском крае. Напомним, что 23 июля в одном из таких лагерей начался пожар, в результате которого несколько детей погибли и ещё несколько получили ожоги.