Екатеринбург, , 06:31 — REGNUM

В Екатеринбурге продавец магазина игрушек задержала двух мальчиков семи и восьми лет, после того как один из них днём ранее пытался вынести игрушечный пистолет. Растерявшиеся школьники запаниковали и один из них начал стрелять из «трофейной» игрушки.

Запись инцидента попала на камеру наблюдения и опубликована в паблике социальной сети ВКонтакте «Лампа». На ней видно как продавец пытается закрыть дверь, чтобы задержать второклассников. Однако одному из них удаётся сбежать.

Как сообщили в полиции, по данному факту проводится проверка. Со школьниками и их родителями будут проведены профилактические беседы.

Отметим, что впоследствии директор магазина игрушек сообщила подробности инцидента телеканалу «РенТВ». По её словам, днём ранее один из школьников вынес из магазина игрушечный пистолет, что также было зафиксировано камерой наблюдения. На следующий день, ребята вновь пришли в магазин и продавец, узнав одного из них, решила задержать мальчишек. Последующее поведение второклассников, по словам директора магазина, стало следствием того, что второклассники растерялись, а не потому, что решили поиграть в «гангстеров».

Напомним, что в начале июля на Уралмаше в Екатеринбурге подросток открыл стрельбу из, предположительно, пневматического пистолета и случайно попал в 14-летнюю школьницу. Девочка получила травмы и была доставлена в больницу. По данному факту проводится проверка.