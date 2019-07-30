Горно-Алтайск, , 06:17 — REGNUM

Пока соседние регионы заливает дождями, жителей Республики Алтай предупреждают об аномально жаркой погоде. Об этом сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства со ссылкой на данные Горно-Алтайского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

«С 30 июля по 4 августа на территории Республики Алтай ожидается аномально жаркая погода с максимальными температурами воздуха от 30 градусов выше ноля, 1−4 августа — местами сильная жара выше 35 градусов тепла», — сообщили в пресс-службе.

Как предупреждают спасатели, при такой погоде растёт риск возникновения природных пожаров, а также происшествий на воде. Поэтому в МЧС призвали жителей соблюдать правила безопасности при обращении с огнём и быть осторожными на отдыхе у водоёмов.

Как сообщало ИА REGNUM, Республику Тува, юг Иркутской области и Бурятии заливает дождями, из-за чего многие реки вышли из берегов. Жители подтопленных посёлков, а также отдыхающие в детских лагерях эвакуируются.

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