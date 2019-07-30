Лафейетт, , 05:52 — REGNUM

Четыре человека убиты и двое ранены в штате Висконсин (США) в результате нападения неизвестного, сообщает ABC News.

Уточняется, что трое — члены одной семьи — были убиты в собственной квартире. Среди них — один ребёнок. Четвёртой жертвой злоумышленника стал житель деревни Лейк Холли.

Пострадавшие госпитализированы. Инцидент произошёл вечером 28 июля. Мотив преступления не известен.

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