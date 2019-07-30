Благовещенск, , 05:19 — REGNUM

Детский лагерь «Мелиоратор» в Амурской области срочно эвакуировали из-за угрозы подтопления. 154 ребёнка эвакуированы утром 30 июля, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Из лагеря эвакуированы дети и 28 взрослых. Решение об эвакуации принято властями города в связи с началом подтопления дороги, ведущей к лагерю.

Как сообщало ИА REGNUM, власти города Белогорска мониторят ситуацию с подтоплением ежечасно. Глава города Станислав Мелюков пообещал, что все дети из «Мелиоратора» продолжат отдыхать в другом лагере — «Белогорка».

В Амурской области введён режим ЧС в связи с ухудшающейся паводковой ситуацией. Из подтопленных сел эвакуировано порядка 2 тыс. человек. Многие селяне отказываются от эвакуации, так как намерены спасать скот и имущество до последнего. Люди в 2013 году уже теряли всё и адекватной помощи от властей не получили. Власти Приамурья заявили о намерении узаконить принудительную эвакуацию из зоны ЧС.