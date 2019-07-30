Хабаровск, , 05:04 — REGNUM

Тело женщины, которая пропала во время купания на реке Силинка в Комсомольске-на-Амуре (Хабаровский край), найдено, сообщили 30 июля в пресс-службе регионального управления МЧС РФ.

Поиски начались 29 июля вечером — после сообщения о пропавшей женщине 1983 г.р.

«В 19:10 (хбр) тело погибшей женщины было найдено и передано сотрудникам полиции», — сообщили в пресс-службе.

Также было найдено тело мужчины 1972 г.р., который пропал на карьере. Труп нашли в 21:00 (время местное).

Читайте ранее в этом сюжете: Один ребёнок погиб, один пропал без вести на реке Лена в Якутии